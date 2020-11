Menschliche Beziehungen bleiben in diesem Hörspiel auf der Strecke. (unsplash / veeterzy)

Lyon, Shanghai, Dakar, Bukarest: Alexandra Badea lässt vier Menschen von ihrem Arbeitsleben erzählen. Die chinesische Fabrikarbeiterin berichtet vom ungeheuren Druck, quälender Müdigkeit, die unzählige Stunden am Fließband mit sich bringen.

Der französische Außendienstmitarbeiter weiß morgens nicht, wo er aufwacht – auch egal, abends wird er ohnehin in eine andere Stadt geflogen sein.

Der Gruppenleiter einer Telefon-Hotline in Dakar versucht mit absurden Mitteln, seinen Mitarbeitern die Nähe zum französischen Auftraggeber zu vermitteln.

Eine rumänische Forschungsingenieurin setzt alles daran, den Karrieresprung auf die internationale Ebene zu schaffen.

Menschliche Beziehungen bleiben in diesem Hörspiel, das sich mit den Bedürfnissen des globalisierten Arbeitslebens beschäftigt, auf der Strecke. Wenn jemand von dieser fortschreitenden Selbstentfremdung profitiert, dann sind es jedenfalls nicht die Arbeitnehmer.

Zersplittert

Von Alexandra Badea

Übersetzung aus dem Französischen: Frank Weigand

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Bettina Kurth, Martin Engler, Astrid Meyerfeldt, Oliver Urbanski, Rosi Knoden

Komposition: Andrea Neumann

Ton und Technik: Claudia Pitzer-Landeck, Claudia Peycke

Produktion: SR 2014

Länge: 74'52

Alexandra Badea, geboren 1980 in Rumänien, lebt seit 2003 in Paris. Die Autorin, Regisseurin und Bühnenbildnerin nahm u.a. am Stückemarkt des Berliner Theatertreffens und am Internationalen Theaterfestival in Hermannstadt teil. Ihr erfolgreichstes Stück, "Pulverisés" ("Zersplittert" 2012), wurde mit dem Grand Prix de Littérature Dramatique 2013 ausgezeichnet, von France Culture gesendet und europaweit inszeniert.