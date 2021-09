Hörspiel über die Angst vor der Angst Rattatatam, mein Herz Freispiel, 52 min Von Franziska Seyboldt Angst haben wir alle, und das ist auch gut so. Weil sie uns davor bewahrt, uns in Gefahr zu begeben. Mit einer Angst, die uns behutsam begleitet, können wir leben. Was aber, wenn die Angst so präsent ist, dass ein unbeschwertes Leben unmöglich wird?

Der schnelle Herzschlag als Symptom einer Panikattacke. (EyeEm / Tashdique Mehtaj ahmed )

Mit einer Angst, die nichts dagegen hat, sich ab und zu von guten Argumenten oder noch besserer Laune vertreiben zu lassen, können wir alle gut leben. Aber was tun, wenn die Angst immer am längeren Hebel sitzt und unser Denken und Handeln bestimmt? Tatsächlich kommt diese Art von Angst öfter vor, als man glaubt, und sie ist weder mit reiner Willenskraft zu zähmen, noch lässt sie sich einfach ignorieren. Aber manchmal hilft es, sich mit der Angst zu unterhalten, um sie besser zu verstehen – wie Franziska Seyboldt in "Rattatatam, mein Herz". In der U-Bahn, beim Arzt, bei der Arbeit, auch mal am Tresen der Lieblingsbar: So eine Angststörung mit Panikattacken ist wie eine nervige Mitbewohnerin, nur eben im eigenen Körper. Ein Hörspiel über Schildkrötentage und Siebtage, über hilfreiche und nicht so hilfreiche Therapien, über Panik in unmöglichen Situationen und die Frage: Wie wird man diese Scheißangst wieder los?

Millionen von Menschen kennen das Gefühl einer dominierenden Angst. Und die Scham. Sie kämpfen sich mit ihrer Erkrankung durchs Leben, in ständiger Angst vor der Angst, und hangeln sich von Ausrede zu Ausrede. Aber warum ist es so schwer zuzugeben, dass man ein Problem hat?

"Ich habe mich diesem Thema aus drei Gründen gewidmet: Weil ich selbst betroffen bin und anderen Betroffenen zeigen wollte, dass sie nicht allein sind. Weil ich auch bei Nichtbetroffenen ein Verständnis für Angsterkrankungen schaffen wollte. Und weil psychische Erkrankungen immer noch stigmatisiert werden – und ich den starken Wunsch hatte, dem etwas entgegenzusetzen." (Franziska Seyboldt)

Rattatatam, mein Herz

Von Franziska Seyboldt

Regie: Elisabeth Weilenmann

Mit: Pola O’Mara, Franz Pätzold, Ulrike Arnold, Christian Schneller, Nora Bollmann, Vincent Redetzki, Anne Bolik, Geraldine Raths, Julia Prochnow

Ton und Technik: Peter Preuß

Produktion: BR 2020

Länge: 52'16

Franziska Seyboldt, geboren 1984 in Baden-Württemberg, studierte Modejournalismus und Medienkommunikation in Hamburg. Seit 2008 lebt und arbeitet sie in Berlin. Sie ist Redakteurin, Autorin und Kolumnistin bei der taz, schreibt Werbetexte und Bücher für Erwachsene und Kinder. "Rattatatam, mein Herz" ist ihr drittes Buch.