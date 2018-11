Hörspiel über den Weg in den Untergrund Das Verschwinden des Philip S. Hörspiel, 54 min

Vom Aufbegehren hin zum Terror (imago )

Ende der 1960er Jahre träumen vor allem junge Menschen von einer neuen Gesellschaft in Deutschland. Aus Aufbegehren wird Bambule bis hin zum Terror. Die Geschichte des Philip S. steht stellvertretend für eine Radikalisierung ohne Umkehr. Es ist die Geschichte eines schleichenden, aber unaufhaltsamen Verlustes eines geliebten Menschen, der schließlich den Weg in den Untergrund wählt.

Das Verschwinden des Philip S.

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Ulrike Edschmid

Bearbeitung: Ricarda Bethke

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Inka Friedrich, Matthias Ponnier, Marina Frenk, Tino Mewes, Martin Engler und Oliver Szerkus

Komposition: Haarmann

Ton: Bodo Pasternak

Produktion: RBB 2015

Länge: 54'