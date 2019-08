Hörspiel über den Umgang mit vergangener Schuld Orangen vor ihrem Fenster Von Jürg Federspiel

Orangen als Zeichen, dass keine Gefahr droht. (EyeEm / Ulrike Herzog)

In einem Haus in einer französischen Kleinstadt lebte während des Krieges ein deutscher Deserteur. Er teilte sein Zimmer mit einem jungen Mädchen. Wenn er unterwegs war, legte sie Orangen vor das Fenster, als Zeichen, dass ihm bei der Heimkehr keine Gefahr drohte. Jahre später reist ein deutsches Ehepaar in die Stadt. Der Mann gibt vor, ein Zimmer in eben diesem Haus mieten zu wollen.

Von Jürg Federspiel

Regie: Kurt Hirschfeld

Mit: Ernst Schröder, Gustav Knuth, Elisabeth Lennartz, Miriam Spörri, Wolfgang Reichmann, Kurt Beck und Mathias Wieman

Produktion: HR/NDR/DRS 1964

Länge: 49’39

Jürg Federspiel (1931-2007) war ein Schweizer Schriftsteller. Ab 1951 arbeitete er als Reporter und Filmkritiker für verschiedene Schweizer Zeitungen. Sein Werk umfasst neben journalistischen Beiträgen vor allem Romane und Kurzgeschichten. Weitere Hörspiele: "Kilroy was here" (DRS 1980), "Paratuga" (DRS 1974), "Die Märchentante" (DRS 1968), "Herr Hugo" (DRS 1963), "Tod eines Fohlens" (BR 1961) und "Blaise Cendrars" (DRS 1961).