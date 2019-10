Hörspiel über den Körper als Geschichten-Speicher My body in 9 parts – Mein Körper in 9 Teilen Hörspiel, 45 min Von Raymond Federman

Raymond Federman – der französisch-amerikanischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler in unserem Hörspielstudio (Deutschlandradio / Jonas Maron)

Seit den frühen 60er Jahren zählte Raymond Federman zur amerikanischen Avantgarde. Thema seiner Prosa war die in immer neuen Varianten erzählte eigene Geschichte: die Rettung des zwölfjährigen französischen Juden vor den Nazis. Zu seinem 80. Geburtstag hat Federman eine Körperbiografie geschrieben: In 9 Schritten zoomt er auf sein Haar, die Nase, die Zehen oder den Nabel. Heraus kommt eine selbstironische, existentielle und vielstimmige "Bodyart". "Jeder erfindet eine Geschichte, die eines Tages seine eigene wird. Jeder erfindet einen Körper, den er irgendwann für seinen eigenen hält."

Raymond Federman und Martin Engler während der Hörspielaufnahmen (Deutschlandradio / Jonas Maron )

My body in 9 parts – Mein Körper in 9 Teilen

Von Raymond Federman

Übersetzung und Bearbeitung: Gaby Hartel

Regie: Götz Naleppa

Mit: Raymond Federman, Martin Engler

Musik: Urban Elsässer, Ludger Singer

Ton: Lutz Pahl

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Länge: 44'56

Das Hörspiel erhielt 2009 den Prix Italia.

The artist in the body

Raymond Federman im Gespräch mit Gaby Hartel

Regie: Stefanie Lazai

Mit: Bernhard Schütz

Ton: Inge Görgner

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Länge: 33’41

Raymond Federman (1928–2009), in Paris geboren, französisch-amerikanischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, überlebte als Kind, versteckt in einem Schrank, die Deportation nach Auschwitz. Nach seiner Emigration in die USA lebte er zunächst als Gelegenheitsarbeiter und Jazz-Saxophonist. Im Koreakrieg war er Übersetzer bei der US-Army. 1953 wurde er amerikanischer Staatsbürger. Er promovierte über Samuel Beckett, mit dem er befreundet war und lehrte an Universitäten in den USA und Europa. Hörspiele: "Die Nacht zum 21. Jahrhundert" (BR/SR 1989), "Die Stimme im Schrank" (BR/SR 1990), "Die Farm" (DKultur 2005). "My body in 9 parts" war Hörspiel des Monats Mai 2008.