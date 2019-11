Hörspiel über den brillanten Sound Raumschiff Tonstudio Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner Hörspiel, 54 min Von Giuseppe Maio

Toningenieur Alexander Brennecke (Deutschlandradio / Anja Schäfer)

Er ist der Pilot an Bord des Klang-Raumschiffes, hat am großen Mischpult alle Regler in der Hand: der Hörspiel-Tonmeister. Ohne ihn hebt hier nichts ab. Hört er, was wir nicht hören? Wie erschafft er ein ausgewogenes Klangbild? Gibt es so etwas wie den ominösen "perfekten Sound"? Der Tonmeister hat mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet, hunderte von Hörspiel-Szenen komponiert mit allen Details, Schichten und Räumen. Er kennt die akustischen Tricks und Fallen, nur man hört ihn selten darüber sprechen.

Bildergalerie

Raumschiff Tonstudio

Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner

Von Giuseppe Maio

Mit: Alexander Brennecke, Martin Eichberg, Thomas Monnerjahn und Jean Szymczak

Erzähler: Roman Kanonik

Ton: Michael Kube

Regieassistenz: Cordula Dickmeiß

Dramaturgie und Redaktion: Stefanie Hoster

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54’09

Eine Wiederholung vom 05.04.2018



Giuseppe Maio, geboren 1970 in Süd-Italien, lebt in Berlin. Autor und Regisseur zahlreicher Hörspiele und Features. Zuletzt für DKultur: ‚Der Drehung entgegen – Wie Franz Erhard Walther aus dem Bild ausstieg’ (Dlf Kultur 2017) und als Regisseur und Bearbeiter (mit Klaudia Ruschkowski) "Nacht" von Etel Adnan (Hörspiel des Monats August 2017).