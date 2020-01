Hörspiel über den Blick des Anderen Delta Von Susanne Amatosero

Unterwegs in Delta. (Susanne Amatosero)

Tokunbo, zu Deutsch "Kam über das Meer", stammt aus dem Delta, aus Nigeria, und wundert sich in Deutschland nicht nur über die Sitzordnung. Von ihm lernt die Autorin eine der vielen Sprachen des Deltas, in der Behörde "Behorhordenge" heißt und Feierabend "Fafafyriquam". Mit Witz und Phantasie erzählt sie über ihre Begegnungen mit den Bewohnern des Deltas und die gegenseitigen Blicke auf die jeweils andere Kultur.

Delta

Die „Delta Boys“ (Foto: Susanne Amatosero)Von Susanne Amatosero

Regie: die Autorin

Mit: Ulrike Grote, Bayo Ade, David Kyungu, Audrey Motaung, Monica Bleibtreu, Donata Höffer, Christian Kaiser, Tockey Adeyéfa, Itumeleng Wa-Thusi, Davies Adeyemo, Olajide Akinosye, Ali Musa, Kojo Samuels und Kevin Stephens

Komposition: Kojo Samuels

Ton: Gerd-Ulrich Poggensee und Ulrich Speicher

Produktion: NDR/SR 1995

Länge: 67'55









. (Deutschlandradio / Philip Glaser)Susanne Amatosero, geboren 1952 in Wittlich an der Mosel, lebt als Autorin und Regisseurin für Theater und Radio in Hamburg. Sie studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. 1988: Prix Leroi Gourhan auf der "Septième Bilan du Film Ethnografique", Paris, für den Dokumentarfilm "Die Reise der Pilgrim Number One". Das Hörspiel "funky yard" (BR/NDR 1996) wurde auf The New York Festivals 1997 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Weitere Hörspiele: "Asylanten" (DLR Berlin/NDR 1999), "The girl from Ipanema in Dub" (DLR Berlin/NDR 2003) und die Trilogie "Voodoo Child und die Musik als fünftes Element" (DKultur 2011), "Mercury" (NDR/DKultur 2012) und "Sparky" (DKultur 2013) und zuletzt das Kurzhörspiel "Fischerhaus Küche" (Dlf Kultur 2018). "Delta" war Hörspiel des Monats März 1996.