Hörspiel über das Verlassen Ruhepuls, Rom Hörspiel, 48 min

Jean Szymczak, Veronika Bachfischer und Anouschka Trocker (v.lks.) (Deutschlandradio / Sandro Most)

"Verhaftet in deiner Vorstellung" war der letzte Satz, ehe er ihr Gesicht aus seinen Händen fallen ließ. Sie, auf dem Hügel, versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist, "dass soeben wieder einmal wer gegangen war, ohne sich umzudrehen." Mit Padre Squirrel, genannt P.S. auf der Aussichtsplattform, schaut sie durch den Sucher. Sie hätte die Doktorarbeit der Mutter über die Täter-Opfer-Beziehung bei Tötung durch Strangulation nicht einpacken sollen. P.S. rät: "Die Zeit der Apostrophe ist vorbei. Aufwachen, durchschütteln."

Ausschnitt

Veronika Bachfischer als „Sie“ (Deutschlandradio / Sandro Most)

Markus Meyer als „Erzähler“ und „Er“ (Deutschlandradio / Sandro Most)

Ursendung (Anouschka Trocker)

Ruhepuls, Rom

Von Frieda Paris

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Veronika Bachfischer, Markus Meyer, Friedhelm Ptok, Maren Kroymann

Komposition: Seby Ciurcina

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 47'31

Anouschka Trocker (Regie), Jean Szymczak (Ton), Jürgen A. Meister (Assistent) und Veronika Bachfischer (v. lks.) (Deutschlandradio / Sandro Most)

Frieda Paris, geboren 1986 in Ulm, lebt in Wien. Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und Paris und Studium der Sprachkunst in Wien. 2016 START-Stipendiatin des Bundeskanzleramtes Wien. Schreibt Lyrik, veröffentlicht im Online- und Printjournalismus. Zuletzt: ‚Tracing Pjotr Zak’ (EURORADIO/Ars Acustica Group 2017).