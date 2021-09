Hörspiel über das Leben aus vier Perspektiven Ein verrauchtes Idyll Von Robert Schoen Wo hat der Mensch seinen Platz in der Welt? Zu hören sind: eine Hundertjährige, die sich erinnert; eine Vierjährige, die sich die Welt erklärt; Kneipengänger, die sinnieren, und ein Wissenschaftler, der von Ameisenstaaten spricht.

Wo hat der Mensch seinen Platz? Ein Hörspiel über das Leben aus vier Perspektiven. (picture alliance / Zoonar / Aleksandr Khakimullin)

"Ein verrauchtes Idyll" konfrontiert Menschheitsgeschichte mit Naturgeschichte: Wie sehen wir Menschen aus der Vogelperspektive aus, klein wie Ameisen? Ebenso unbeirrbar unterwegs und manchmal eben auch auf dem falschen Pfad? Ameisen können kein Feuer wahrnehmen und setzen ihre Arbeit fort, bis sie bei lebendigem Leibe verbrennen. Heute ist es keine Seltenheit mehr, dass Menschen hundert Jahre alt werden. Wohin wachsen wir als Menschheit? Leben wir den Fortschritt, oder wandern wir Schritt um Schritt fort? Was bleibt am Ende in den Herzen und Hirnen der Hundertjährigen?

Ein verrauchtes Idyll

Von Robert Schoen

Regie: der Autor

Mit: Luise Nachbar, Käthe Göbel, Johanne Wiegershaus, Brunhilde Beckmann, Elfriede Telizien, Maria Limper, Therese Jüngling, Erich Nepp, Herbert Lange, Anneliese Picot, Fanny Treptow, Nora Treptow, Gesine Treptow

Ton und Technik: N.N.

Produktion: HR 2015

Länge: 48‘25

Robert Schoen, geboren 1966 in Berlin. Studium der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen. Radioarbeiten seit Mitte der 1990er. Hörspielpreis der Kriegsblinden 2011 für "Schicksal, Hauptsache Schicksal" (Autorenproduktion 2010) sowie ARD Online Award 2013 für "Heidi Heimat" (HR/Film- und Medienstiftung NRW 2013).