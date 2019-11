Hörspiel über das Glück und Unglück von Demenz Teure Schwalben Hörspiel, 56 min Von Irmgard Maenner

Irm Hermann spielt die an Demenz erkrankte Gunda. (Deutschlandradio – Sil Egger)

"Du träumst wohl von den Hutschwalben!" Nach einem Unfall holt die Tochter die allein lebende Gunda nach Berlin. Gunda hat Schwalben im Hirn. Sie erlebt fantastische Dinge. Vergangenheit reißt auf, führt Gunda an Abgründe und in Gefahren, doch ihre Schwalben machen die Gegenwart groß, witzig, poetisch und trostvoll. Auch für die Tochter setzt sich etwas in Gang. Im Spannungsfeld zwischen den Frauen entwickelt die Demenz ihr eigenes Drama.

Regie: Heike Tauch

Mit: Irm Hermann, Julika Jenkins, Veronika Bachfischer, Sascha Nathan, Florian Lukas, Friedhelm Ptok, Markus Gertken, Judith Engel, Shelly Kupferberg

Komposition: Janko Hanushevsky

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56'21

Irmgard Maenner studierte Theaterwissenschaft und italienische Philologie in Berlin und Italien. Sie schreibt Prosa, Hörspiele, Features und lebt in Berlin. Stipendien des Literarischen Colloquiums Berlin, des Berliner Kultursenats auf Schloss Wiepersdorf und der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Für Deutschlandradio u.a.: "Wiesau ist das Tor zur Welt" (SDR 1995), "Zwei Frauen verreisen. Eine davon ist mager" (DLR Berlin/SR 1998), "Katzenzungen" (SWR/DKultur 2006), "Lichtbogen" (DKultur 2014). Außerdem Wurfsendungen, zuletzt die Serie "Shortlist" (2017).