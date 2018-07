Hörspiel über Beat, Pop und Jugend Ich erinnere mich – I Remember

Von Joe Brainard

(picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

"Ich erinnere mich" besteht aus rund 500 Einträgen, die stereotyp mit jenem Satz beginnen. Keine Chronologie, keine Gliederung. Nur die blitzhafte Erinnerung des Kindes, Jugendlichen oder jungen Mannes, mal mutig, mal verschämt, mal scharf beobachtet oder scheinbar banal. Beat und Pop, Aktionen und Demonstrationen beherrschen die Szene der 1960er- bis 70er-Jahre. So ist "I Remember" auch ein Pop-Hörspiel.

Ich erinnere mich – I Remember

Von Joe Brainard

Übersetzung: Uta Goridis

Textauswahl und Regie: Ulrike Brinkmann

Mit: Nico Holonics

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 47'47



Eine Wiederholung vom 23.07.2017

Anschließend:

Chansons von Michael Riessler mit Élise Caron nach "Je me souviens/Ich erinnere mich" von Georges Perec, der durch Brainards "I Remember" angeregt wurde.

Joe Brainard, Bildender Künstler und Schriftsteller, 1942 in Arkansas/USA geboren, aufgewachsen in Oklahoma, studierte am Dayton Art Institute, gründete mit Jugendfreunden, wie Ron Padgett, eine Literaturzeitschrift. In den 1960er-Jahren gehörte er zur Künstlerszene der "New York School". Er starb 1994 in New York an AIDS. Paul Auster schrieb das Vorwort für Brainards Erstlingswerk und war Produzent des preisgekrönten Kurzfilms von Avi Zev Weider "I Remember" 1998.