Hannah sucht das Paradies und findet es in jedem Drink. (unsplash / Laura Chouette)

Die Schottin Hannah Luckraft ist sechsunddreißig, kinderlos und – wie sie es sieht – eine kühne und begnadete Alkoholikerin. Sie beginnt eine wilde Affaire mit dem Zahnarzt Robert Gardener, einem verheirateten Vater und ebenfalls Trinker. Beide experimentieren zwar mit Abstinenzphasen, doch ohne die Weihen der Spirituosen verliert für Hannah das Leben jeden Glanz. Nachdem sie gefallen ist und sich das Gesicht aufgeschlagen hat, sucht sie Unterschlupf in der Familie ihres Bruders, der Arzt ist, um dem Krankenhaus zu entgehen. Er bringt sie zur Entziehung in die Clear Spring Clinic im Westen Kanadas. Immer ist sie sich wie im Paradies vorgekommen, wenn sie durch eine pittoreske Landschaft fuhr, die Haut ihres Geliebten spürte oder den Whiskey auf ihrer Zunge. Doch nie war dieser Zustand von Dauer: Kaum zusammengesetzt, zerspringt das perfekte Bild wieder in tausend Splitter. Das Paradies und die Hölle, Glück und Verzweiflung liegen dicht beieinander.

Paradies

Nach dem gleichnamigen Roman

Von A. L. Kennedy

Übersetzung aus dem Englischen: Ingo Herzke

Bearbeitung und Regie: Irene Schuck

Mit: Inga Busch, Matthias Brandt, Christian Koerner, Sven Plate, Elke Domhardt, Thomas Just, Andreas Keller, Henning Peker, Peter Groeger, Conny Wolter, Gerald Schaale, Hans Diehl, Martin Olbertz, Martin Seifert, Helmut Stange, Ursula Karusseit, Danne Hoffmann, Elisabeth Treichel, Oliver Schwesig, Wolf-Dieter Rammler

Ton: Dietmar Hagen

Produktion: MDR/NDR 2008

Länge: 73'00