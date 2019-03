Hörspiel Traumrollen Von Jean-Claude Kuner Ein realer Ort, eine fiktive Handlung. Die Darsteller: zwei legendäre Film- und Bühnenstars. Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn

Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn bei Aufnahmen zur Hörspielproduktion "Traumrollen" (Jean-Claude Kuner)

Beide leben 2013 im Hamburger Seniorenheim Augustinum. Sie nehmen Jean-Claude Kuners Einladung an, in seinem neuen Stück die Protagonisten zu spielen. Einem Stück über zwei Schauspieler, die in einem Hamburger Seniorenheim leben und ihren Auftritt proben für einen Theaterabend über die Liebe. Auf der Suche nach ihren Traumrollen spielen sie sich durch ‚Romeo und Julia’, Szenen von Karl Valentin, den "Schwanengesang" von Anton Tschechow bis hin zu Schnitzlers "Anatol". Realität und Fiktion vermischen sich. Wo endet das Spiel, wo beginnt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit Alter und Tod?



Das Stück wurde als Hörspiel des Jahres 2013 ausgezeichnet.

Regie: der Autor

Mit Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn



Produktion: Dlf/HR 2013

Länge: 54'36