Hörspiel: Spiel ums Wohnrecht Lieber Nicolas Berggruen

Monopoly-Spiel (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Das Altbaumietshaus in der Gartenstraße 7 in Berlin-Mitte liegt in einem der Gentrifizierungsgebiete der Hauptstadt. Eben wurde es von einem Immobilien-Investmentunternehmen gekauft. Einer der Geschäftsführer ist Nicolas Berggruen, noch in Erinnerung durch die Karstadt Übernahme, schillernde Figur der Hochfinanz und die ideale Projektionsfläche für die schlimmsten Befürchtungen der Hausbewohner. Vier Mieter wollen das Spiel um ihre Zukunft aktiv gestalten und spielen mit Berggruen ein imaginäres Monopoly.

Das Stück können Sie hier nachhören

Nicolas Berggruen im Dezember 2012 (picture-alliance / dpa / Ulises Ruiz Basurto)

Lieber Nicolas Berggruen

Ein biographisches Hörspiel für Mieter aus der Gartenstraße 7

Hörspiel von Ulrike Müller

Mit: Gerd Wameling, Alexander Schröder, Franziska Kleinert, Martina Hesse, Andreas Klumpf

Klavier: Tomas Bächli

Ton: Kaspar Wollheim

Produktion: RBB 2016



Länge: 54'12

Ulrike Müller, geboren 1981, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden, am Stadttheater Bielefeld, Gast am Staatstheater Cottbus. Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Inszenierungen am Landestheater Detmold, am Anhaltischen Theater Dessau, am Theater Rudolstadt, am Staatstheater Cottbus und am Hans-Otto Theater in Potsdam. Lehraufträge an der Universität Bielefeld sowie an verschiedenen Bildungseinrichtungen. Für ihr Theaterstück ‚Das Projekt bin ich’ wurde sie 2012 im Rahmen der Kritikerumfrage von ‚Theater heute‘ zur besten Nachwuchsregisseurin nominiert. Das gleichnamige Hörspiel (RBB 2014) gewann 2015 den Deutschen Hörspielpreis der ARD. ‚Lieber Nicolas Berggruen‘ war 2017 für den Deutschen Hörspielpreis der ARD nominiert.