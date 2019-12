Was, wenn die gute Idee einfach nicht kommen will? (imago)

"Ich muss hier mal Ordnung machen. Habe das bei den anderen gesehen. Diese Struktur, diese Ästhetik. Dann geht ja alles viel leichter, wenn es übersichtlich ist. Wenn es übersichtlich ist, dann übersieht man die Dinge endlich."

Wie schreibt man einen guten Text, wenn man sehr privilegiert ist, aber der Flow sich trotzdem nicht einstellt? Man kann Figuren erschaffen, die die Arbeit der Autorin übernehmen. Manchmal aber sind die Figuren nicht ganz ausgreift oder kaputt, dann verstehen sie nichts. Und dann gibt es ein Problem.

Produktionsfotos

Ursendung

Mädchenliegestütze

Von Sarah Kilter

Regie: Cristin König

Mit: Marina Frenk, Lola Klamroth, Max Hegewald und André Holonics

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 50'36 (Sendefassung)

Länge: 53'50

Das Hörspiel existiert in zwei Fassungen, die wir beide zum nachhören anbieten.

Sarah Kilter, 1994 in Berlin geboren, Autorin, studiert seit 2016 Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Davor hospitierte sie unter anderem am Schlosspark Theater und am Deutschen Theater Berlin. Parallel zu ihrem Studium besuchte sie bis 2017 eine Abendschule und holte dort ihr Abitur nach. Derzeit arbeitet sie an der Entwicklung von Onlineserienformaten. 2018 präsentierte sie ihr Theaterstück "Der Efeu muss weg" – Vorlage für "Mädchenliegestütze" - auf dem Festival "Wildwuchs", einem Projekt des Hans Otto Theaters Potsdam und der Universität der Künste Berlin.