Hörspiel: Ost-West-Frauenbilder Schubladen Freispiel, 55 min Von She She Pop Sechs Frauen, drei im Osten, drei im Westen Deutschlands aufgewachsen, öffnen ihre Schubladen. Über 20 Jahre nach der Wende nehmen sie sich vor, sich anzunähern.

Wer waren wir? Wer sind wir? Warum sind wir so geworden? (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Dazu greifen sie auf autobiografisches Material zurück: Briefe, Tagebücher, das innere Bilderarchiv einer jeden und Musik. She She Pop und ihre Ost-Kolleginnen bekennen sich zur Vielstimmigkeit, zur kollektiven Erzählung. Die Lücken, Ungenauigkeiten und fehlenden Verbindungen gehören mit zum System. Wer waren wir? Wer sind wir? Warum sind wir so geworden?

Ausschnitt

Schubladen

Ein Generationenporträt

Hörspiel von She She Pop

Mit: Annett Gröschner, Alexandra Lachmann, Peggy Mädler, Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou, Nina Tecklenburg

Ton: Max Knoth, Andreas Narr

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

Länge: 54'31

30 Jahre Mauerfall – Moderatorin Annette Schäfer im Gespräch mit der Schriftstellerin, Journalistin, und Performerin Annett Gröschner über die Auswirkungen von Mauerfall und Wiedervereinigung auf die Frauen im Osten. Das Gespräch können Sie hier hören.

Länge: 8'21

She She Pop sind ein Berliner Performance-Kollektiv, 1998 von Absolventinnen des Gießener Instituts für Angewandte Theaterwissenschaft gegründet. Aktuelle Mitglieder: Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf und Elke Weber. Auszeichnungen (Auswahl): 2010 Friedrich-Luft-Preis, Hörspielpreis der Kriegsblinden für "Testament" 2012, George Tabori Preis des Fonds Darstellende Künste e.V. 2015, zuletzt Theaterpreis Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung 2019. She She Pop war mit dem neuen Theaterstück "Oratorium – Kollektive Andacht zu einem wohlbehüteten Geheimnis" eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2019 und wurde ausgezeichnet mit dem Berliner Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung.

