Frau mit Mund- und Nasenschutzmaske (EyeEm / Aaron Hillary)

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.

In der Kurzstrecke präsentieren wir heute unter anderem:

Über das Verrücken

von Marie Weil

Schutzkontakt

von Benjamin Junghans

She was a visitor / Luckily you are here

von Water Lily

Ursendung

Kurzstrecke 99

Feature, Hörspiel, Klangkunst

Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann Mittmann

Produktion: Autoren/Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 56‘30

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.

