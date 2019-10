Christopher-Park in Greenwich Village, New York, USA (dpa/Christina Horsten)

Hörspiele, Klangkunst und Dokumentarisches aus der Freien Szene. Heute mit der Geschichte von Robert aus New York, der ein Leben lang versucht hat, als Blinder seine Homosexualität zu leben.

Ursendung

Kurzstrecke 91



Not in the cards

Von Vivien Schütz

Wortvernichtung

Von Claudia Weber



Krauseminze

Von Lech Jankowski und Ewa Czerwiakowski

Produktion: Autoren/ Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 49'30



Außerdem: Neues aus der Wurfsendung mit Julia Tieke