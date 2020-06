Fahnen vor dem Hauptgebäude des Wismut-Bergbaubetriebe in Paitzdorf bei Ronneburg (Archivbild). (picture-alliance / ZB)

Nachkriegszeit im Erzgebirge. In der "Wismut", dem riesigen Abbaubetrieb für Uranerz, treffen sie aufeinander: Junge und Alte, Heimkehrer, Glücksritter, deutsche Bergleute und die sowjetische Schachtleitung. Sie treiben auf den 17. Juni 1953 zu.

"Man müsste alles ganz anders machen", das wissen die Jungen ganz genau, aber wie? Das Leben ist unendlich schwer und die Zukunft verhangen. Die Schächte des Wismut-Bergbaus, das verlassene Dorf Bermsthal, die von Russen kontrollierte, trübe Bahnhofskneipe, der Rummelplatz mit den Überschlagschaukeln, die marode Papierfabrik, Alkohol, Schlamm, Schlägereien, ein wenig Liebe – und Schwerstarbeit tief unten im Berg. Dieser Anfang im Osten ist so faszinierend wie hässlich, und er wird von einer Utopie vorwärtsgetrieben, die heute längst verschüttet ist. Junge Schauspielstudierende spielen Bräunigs Figuren, die nicht älter sind als sie selbst.

Wismutspiel

Szenen nach dem Roman "Rummelplatz"

Nach Werner Bräunig

Bearbeitung und Regie: Gabriele Bigott

Mit: Franz Hartwig, Claudius von Stolzmann, Lisa Guth, Laura Kiehne, Hajo Tuschy, André Kaczmarczyk, Julia Reznik, Felix Tittel, Michael Wächter, Axel Werner

Komposition: Tobias Morgenstern

Musiker: Tobias Morgenstern, Wolfgang Musick, Friedemann Matzeit

Ton: Peter Avar

Produktion: RBB/WDR 2009

Länge: 54'35

Werner Bräunig (1934–1976), ostdeutscher Schriftsteller. Nach einer Schlosserlehre arbeitete er in verschiedenen Berufen, unter anderem kurze Zeit im Uranbergbau der Wismut-AG. Nach einem Studium am Literaturinstitut "Johannes R. Becher" war er dort Dozent. 1960 begann er mit der Arbeit am Roman "Rummelplatz", der die Zustände in der DDR mit ungeschöntem Realismus schildert. Zu DDR-Zeiten wurde der Roman nie publiziert. Bräunig schrieb in der Folgezeit Essays, Erzählungen sowie Filmszenarien, Reportagen und Porträts. "Rummelplatz" erschien erstmals 2007 und war im selben Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.