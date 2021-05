Hörspiel nach Virginia Woolf Die Wellen Von Virginia Woolf Der Roman beschreibt die lebenslange, quälende Selbsterforschung einer Gruppe von sechs Personen. Im Mittelpunkt stehen Ausschnitte aus dem Leben dreier Frauen und dreier Männer von ihren gemeinsamen Stunden als Kinder bis in ihr höheres Alter.

Virginia Woolf in Rodmell, 1926 (akg-images / Mondadori Portfolio)

Die ihnen gewidmeten Episoden werden zehn Mal von kurzen Zwischenspielen gerahmt, die die Impressionen eines Tages an der Küste von seinem sommerlichen Morgengrauen bis zu einem herbst- oder winterlichen Abend beschreiben.

Der Übergang von den immer wieder Sonne, Strand, Garten und das Haus beschreibenden Zwischenspielen zu den Episoden der Figuren produziert einen Rhythmus von Wiederholung und Veränderung, in dessen Verlauf sich jener eine Tag an der Küste, der Wechsel der Jahreszeiten und das Leben der sechs Hauptfiguren erfüllen.

Die Wellen

Von Virginia Woolf

Übersetzung von Herbert und Marlys Herlitschka

Bearbeitung: Walter Hilsbecher

Komposition: Peter Zwetkoff

Regie: Bernhard Rübenach

Mit Wolfgang Büttner, Gustl Halenke, Solveig Thomas, Henny Schneider-Wenzel, Gert Westphal, Walter Hilsbecher, Pinkas Braun

Produktion: SWR/WDR 1962