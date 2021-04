Hörspiel nach Poe / Baudelaire Der Mann in der Menge Von Rainer Römer 1840 schrieb Edgar Allan Poe seine Erzählung über einen Flaneur, der, im Café sitzend, aus dem Fenster dem vom Gaslicht beschienenen Stadttreiben zuschaut. Plötzlich erblickt er einen geheimnisvollen Mann in der Menge.

Customers Of A Restaurant Sitting On An Outdoor Patio As Viewed From The Interior Window Paris Fra (www.imago-images.de)

Er folgt ihm, um sein Geheimnis zu ergründen, nicht wissend, was diesen Mann, der einen Dolch oder einen Diamanten unter dem Gewand trägt, bis frühmorgens durch die düsteren Straßen Londons treibt.

Der Komponist, Hörspielmacher und Schlagzeuger Rainer Römer, Mitglied des Ensemble Modern, hat Poe und Baudelaire in eine heutige großstädtische Klangsprache übersetzt. Die Stilmittel stehen dabei zwischen Popsong, moderner Elektronik, musique concrète und auskomponierten Streichtriopassagen.

Der Mann in der Menge

Hörspiel unter Verwendung von Edgar Allen Poes "The Man in the Crowd" und Charles Baudelaires Gedicht "A une passante"

Von Rainer Römer

Übersetzer: William Aggeler

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp

Komposition und Regie: Rainer Römer

Mit Sylvester Groth, Graham Valentine

Produktion: SWR 2016