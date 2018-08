Hörspiel nach Mark Twain Tom Sawyers Abenteuer

Nach Episoden aus dem gleichnamigen Roman von Mark Twain

Die Delta Queen - der 1927 gebaute Raddampfer verkehrte bis 2008 auf dem Mississippi. (dpa / Delta Queen Steamboat Co.)

Mitte des 19. Jahrhunderts. Tom Sawyer lebt bei seiner Tante Polly in der Kleinstadt St. Petersburg am Mississippi. Er hat keine Eltern mehr und zum Ärger der strengen Tante nur Unsinn im Kopf. Zusammen mit seinem neuen Freund Huckleberry Finn, der am Rande der Stadt in einer Tonne haust und seltsame Geheimnisse kennt, träumt er von großen Abenteuern. Am liebsten würde er Seeräuber werden oder Schatzgräber.

Mark Twains weltberühmter Roman von 1876 reflektiert Erfahrungen der eigenen Jugend am Mississippi. Ungewöhnlich durch die Alltagssprache, den Witz und den Realismus sind seine Bücher und ihre Helden bis heute lebendig geblieben.

Tom Sawyers Abenteuer

Hörspiel nach Episoden aus Mark Twains gleichnamigem Roman

Von Mark Twain

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch: Andreas Nohl

Bearbeitung und Regie: Alexander Schuhmacher

Mit: Patrick Güldenberg, Rik DeLisle, Ulrich Noethen, Kostja Ullmann, Verena von Behr, David Reibel, Yannick Lazai, Tonio Arango, Andreas Schmidt, Matthias Walter, Max von Pufendorf, Hanna Matejka, Leslie Malton, Reiner Schöne, Jörg Petzold, Reinhard Firchow, Max Schwarz, Wyn Laurids Engelholm, Nina Weniger, Friedhelm Ptok, Siemen Rühaak, Michael Hanemann, Hans Diehl, Nicole Kleine, Simon Boer

Komposition: The Ambrosius Stompers (Daniel Cordes, Jakob Diehl, Jan Budweis, Jo Ambros)

Ton: Jean-Boris Szymczak, Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandradio Kultur/SR 2009



Länge: 77'40

Eine Wiederholung vom 07.03.2010

Mark Twain, alias Samuel Langhorne Clemens, geboren 1835 in Florida, Missouri, US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist. Schrieb mehrere gesellschaftskritische Romane, von denen "Tom Sawyers Abenteuer" und "Huckleberry Finns Abenteuer" Weltruhm erlangten. Engagierte sich zeitlebens politisch, etwa gegen die imperialistischen Bestrebungen der USA in Südamerika. Twain starb 1910 in Redding, Connecticut.