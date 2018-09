Hörspiel nach Mark Twain Huckleberry Finns Abenteuer (5/5)

Hörspiel nach Episoden aus Mark Twains gleichnamigem Roman

Verena von Behr (Tante Polly) (Deutschlandradio / Philip Glaser)

Gemeinsam wollen Tom Sawyer und Huckleberry Finn den Sklaven Jim befreien. Die Aktion will "mit Stil" durchgeführt werden. Tom weiß das aus Büchern wie dem "Don Kischote". Er nimmt sofort die Planung in die Hand und sorgt damit für ungeahnte Abenteuer. Mark Twains berühmter Roman von 1876 reflektierte Erfahrungen der eigenen Jugend am Mississippi.

Übersetzung: Andreas Nohl

Bearbeitung und Regie: Alexander Schuhmacher

Mit: Patrick Güldenberg, Kostja Ullmann, Bernhard Schütz, Leslie Malton, Michael Hanemann, Verena von Behr, Rik De Lisle Tonio Arango, Stefan Federsen-Clausen, Janusz Kocaj, Barbara Philipp, Reiner Schöne und die freundliche Komparserie

Musik: The Ambrosius Stompers

Ton: Jean Szymczak und Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010



Länge: 55'28

Eine Wiederholung vom 07.04.2010

Mark Twain (imago /Zuma Press)Mark Twain, alias Samuel Langhorne Clemens (30.11.1835–21.4.1910), wurde mit Tom Sawyer (1876) und Huck Finn (1884) weltberühmt. "Die ganze moderne amerikanische Literatur stammt von einem Buch von Mark Twain ab, das 'Huckleberry Finn' heißt." (Ernest Hemingway)



Alexander Schuhmacher (Hörspielbearbeitung und Regie), 1965 in Heidelberg geboren, war fester Regieassistent von Heinz von Cramer, bevor er 1993 seine erste Hörspielregie erhielt. Seitdem arbeitet er als Hörspielautor und Regisseur, ausgezeichnet mit dem Civis-Preis (2003) und dem Kurd-Laßwitz-Preis (2005). Er inszenierte zahlreiche weitere Stücke für Deutschlandradio Kultur, darunter: "Das Tangotier" (2014), "Vulkan" (2013), "Alles Ausschalten" (DKultur/ORF 2011), "Tom Sawyers Abenteuer" (2010), viele Kriminalhörspiele und Wurfsendungen. Er lebt an der Elbe zwischen Hamburg und Berlin.

Andreas Nohl (Übersetzung), geboren 1954, studierte in Frankfurt, Berlin und San Francisco. Er ist Autor von Erzählungen und Essays, insbesondere zur amerikanischen Literatur. Wurde für seine Übersetzungen mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis 2016 ausgezeichnet und dem Anerkennungspreis des Zuger Übersetzer-Stipendiums 2017.

Jo Ambros, Jazzmusiker und Gitarrist, geboren 1973, studierte an Musikhochschulen in Würzburg, New York und Stuttgart, spielt in vielen Bands und als Begleiter in vielfältigen Formationen. Ausgezeichnet mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg (2004).

