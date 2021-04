Hörspiel nach Lizzie Doron Who the fuck is Kafka Einblicke in das israelisch-palästinensische Dilemma Hörspiel, 72 min Nach dem Roman von Lizzie Doron

Blick auf Jerusalem. (Unsplash / Sander Crombach)

Zwei Intellektuelle, voller Vorurteile und Nichtwissen über die Gegenseite, die ein positives Exempel statuieren wollen. Sie wird die Geschichte seiner Familie aufschreiben und er die ihre verfilmen. Ein oft quälender Prozess des ständigen Auf und Ab beginnt, der tiefe Einblicke in das israelisch-palästinensische

Dilemma eröffnet.

Die jüdisch-israelische Schriftstellerin und der palästinensisch-israelischer Journalist begegnen sich auf einer Friedenskonferenz in Rom. Sie hat in ihrem persönlichen Gepäck den Holocaust, er die Geschichte von Vertreibung und Diskriminierung seit dem 1948er-Krieg.

Aus dem Hebräischen von: Mirjam Pressler

Bearbeitung und Regie: Andrea Getto

Mit: Corinna Kirchhoff, Felix Knopp, Oda Thormeyer, Michael Weber, Alicia Aumüller, Victoria Trauttmansdorff, Dietmar Horcicka, Susanne Hoffmann, Karoline Bär, Alexander Angeletta, Jonas Minthe, Julia Nachtmann, Pascal Houdus

Komposition: Sabine Worthmann

Ton und Technik: Christian Alpen; Sebastian Ohm

Norddeutscher Rundfunk 2016

Länge: 71’

Lizzie Doron, geb. 1953, lebt als Autorin in Tel Aviv. 2003 wurde ihr Roman "Ruhige Zeiten" mit dem von Yad Vashem vergebenen Buchman-Preis ausgezeichnet. 2007 erhielt sie den Jeanette Schocken Preis - Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur.