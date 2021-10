Hörspiel nach Homers "Odyssee" Odyssee Mare Monstrum Hörspiel, 48 min Von Nikolas Darnstädt Das fiktional-dokumentarische Hörspiel ,Odyssee’ überträgt Homers Gesänge in den Dschungel von Calais, in die Banlieues vor Paris, an die abgeriegelten Grenzen Europas und in die unergründlichen Weiten des Weltalls.

Odyssee Mare Monstrum (Deutschlandradio / Nikolas Darnstädt)

Die Rückkehr aus dem trojanischen Krieg wird für den Helden Odysseus zur zehnjährigen Irrfahrt. Er sehnt sich verzweifelt nach der Heimat und bleibt doch immer fremd. Als Fremder in der Fremde versucht er alles, was ihm begegnet, ichförmig zu machen und sich zu unterwerfen. Dabei verkennt er die Chance des Fremden.

In einem musikalischen Fiebertraum zwischen der Heimatlosigkeit der Geflüchteten und der individualistischen Verblendung europäischer Identität, kreist unser Held um den Hades, bekämpft den Kyklopen und durchquert das Mare Monstrum unserer Zeit. Da sich das Fremde unserem Zugriff entzieht und selbst noch das Verstehen überschreitet, ist der Leidensweg des Odysseus ein Trip durch alle Dimensionen des Fremdseins und des Verstehens.

Reihe: Busch-Funk

Odyssee Mare Monstrum

Von Nikolas Darnstädt

Musik: Lukas Darnstädt

Regie: Nikolas Darnstädt; Mitarbeit: Carolin Hartwich

Mit: Kathrin Angerer, Benjamin Radjaipour, Lola Klamroth, Camille Dagen, Sebastian Schneider, Philipp Reinhardt, Laura Eichten, Felix Witzlau u.a.

Ton und Technik: N.N.

Mentorin: Elisabeth Panknin

Produktion: Deutschlandfunk in Kooperation mit der Schauspielschule Ernst Busch 2017

Länge: 48‘11

Eine Wiederholung vom 09.09.2017

Nikolas Darnstädt studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und verwirklicht seither in Deutschland, Frankreich und Litauen Theaterinszenierungen, Filme und Hörspiele.