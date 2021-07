Hörspiel nach Emily Dickinson Mögen Sie Emily Dickinson? Von Kai Grehn, nach Texten von Emily Dickinson Emily Dickinson (1830–1886) veröffentlichte zu ihren Lebzeiten lediglich sieben Gedichte. Erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erschienen ihre knapp 1.800 Gedichte in einer Gesamtausgabe. Das Hörspiel taucht ein in die Poesie der großen amerikanischen Dichterin.

Die amerikanische Dichterin Emily Dickinson (1830-1886), undatierte Aufnahme. (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

Die knapp 1.800 Gedichte von Emily Dickinson erschienen erst rund 70 Jahre nach ihrem Tod in einer Gesamtausgabe. Gedichte, die die amerikanische Literaturgeschichte inzwischen dazu veranlasste, die scheinbar "weltentrückte Einsiedlerin von Amherst" zu ihrer größten Dichterin auszurufen. Zu Lebzeiten wurden von ihr lediglich sieben Gedichte veröffentlicht. Natur, Liebe, Tod, die metaphysische Obdachlosigkeit des modernen Menschen, die Transzendenz des Zeitlichen, die Unsterblichkeit – das waren ihre Themen. 1862 fragte Emily Dickinson den Herausgeber ihrer Schriften Thomas Wentworth Higginson: "Leben meine Verse?"

Die Hörspielarbeit ist eine Antwort. Sie taucht ein in die Welt der Briefe Dickinsons, denen sie oft Gedichte beilegte, und feiert die Originalität, Modernität und Eigenheit ihrer Poesie.

Zimmer der Dichterin Emily Dickinson (1830-1886), in Amherst, Massachusetts, USA. (picture alliance / AP Photo / DENNIS VANDAL)

Mögen Sie Emily Dickinson?

Von Kai Grehn, nach Texten von Emily Dickinson

Regie: Kai Grehn

Mit: Birgit Minichmayr, Christopher Nell

Komposition: CocoRosie

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk/RB 2021

Länge: 55'

Das Hörspiel können Sie hier nachhören.

Kai Grehn, geboren 1969 in Berlin, Autor und Regisseur. Regiestudium an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Er realisierte zahlreiche Hörspiele, übersetzte und bearbeitete Romane und Lyrik für die Radiokunst. Zu seinen Auszeichnungen gehören der Gold Radio Award (Best Audio Book Fiction 2019), der Deutscher Hörbuchpreis (2012) und der Prix Marulić Spezialpreis (2005 und 2001). Jüngste Hörspielregiearbeiten: "Die Zwangsjacke" (DKultur 2016), "Simeliberg" (BR/RB 2018, Hörspiel des Monats Januar 2018) und "Taperecordings eines metaphysischen Ingenieurs" nach Fernando Pessoa (BR/RB 2019).