Hörspiel nach Edgar Allan Poe POEsPYM (1/2) Hörspiel, 76 min Von Edgar Allan Poe Schaurig, phantastisch und erschreckend realistisch: so ist auch Edgar Allan Poes einziger Roman. "Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym" reichen von Meuterei über Geisterschiffe, Massakern in der Südsee bis zum Horror des Kannibalismus.

Edgar Allan Poe (1809-1849), US-amerikanischer Schriftsteller (picture alliance / CPA Media Co. Ltd)

"Die Geschichte des Arthur Gordon Pym" ist Edgar Allan Poes einziger Roman. "Dieses Werk ist phantastischer als die wildeste Erfindung. Diejenigen, die Freude am Wunderbaren und am Schrecklichen haben, haben ein Fest vor sich." (Horace Greeley, 1838).

Die Geschichte beginnt im Juni des Jahres 1827 mit einer Meuterei an Bord der amerikanischen Brigg "Grampus" auf ihrem Weg in die Süd-Meere. Es folgt der Bericht über die Zurückeroberung des Schiffes durch die Überlebenden, ihren Schiffbruch und das nachfolgende Leiden, ihre Errettung durch den britischen Schoner Jane Guy, die kurze Reise dieses letzten Schiffes im antarktischen Ozean, seine Kaperung und das Massaker an seiner Besatzung inmitten einer Inselgruppe auf Höhe des vierundachtzigsten südlichen Breitengrades.





POEsPYM (1/2)

Erster Teil: Grampus

Hörspiel nach "Die Geschichte des Arthur Gordon Pym" von Edgar Allan Poe

Übersetzung: Hans Schmid

Bearbeitung und Regie: Michael Farin

Mit: Bernhard Schütz, Ulrich Noethen, Christian Wittmann

Komposition: zeitblom

Musiker: Ali Askin, Steve Heather, Michael Weilacher, Natascha Zickerick, zeitblom

Ton: Thorsten Weigelt

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Länge: 76'18

Eine Wiederholung vom 25.01.2009



Edgar Allan Poe (imago)Edgar Allan Poe, geboren am 19. Januar 1809 in Boston, Schriftsteller, Journalist, Lyriker, Erzähler und Literaturtheoretiker. Meister der Shortstory mit Hang zum Unheimlich-Makabren. Die Eltern Elizabeth Arnold und David Poe waren Schauspieler. Der Vater verschwand vor der Geburt des Sohnes. Als Edgar drei Jahre alt war, starb seine Mutter. Im Laufe seines Lebens verliebte er sich häufig, allerdings wird bezweifelt, dass er seine Lieben auch sexuell lebte. 1827 erschien als erste Publikation ‚Tamerlane und andere Gedichte’, es folgten u.a.: ‚Der Doppelmord in der Rue Morgue’, ‚Der Untergang des Hauses Usher’, ‚Der Rabe’. ‚Die Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket’ blieb sein einziger Roman. Edgar Allan Poe starb am 7. Oktober 1849 in Baltimore.

Michael Farin, geboren 1953 in Rothenburg/Wümme, ist Regisseur, Autor und Publizist. Zahlreiche Hörspiele, z.B.: "Orson Welles – Der Koloß. Ein Porträt" (BR 1996), "Klaus Kinski" (zusammen mit Peter Geyer, Dlf/HR 2011), "Wintersoldat" (DKultur 2014). Farins Bearbeitung von "Metropolis" von Thea von Harbou (BR 2001) wurde zum Hörspiel des Jahres gewählt.

Teil 2:

Sonntag, 27. Januar 2019, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Die düsteren Mächte von Tsalal - POEsPYM (2/2)

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel, 28.01.2019)