Hörspiel nach Dostojewski Die fremde Dame Nach der Erzählung „Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett“ Von Fjodor M. Dostojewski Verwechslungen, Affären, Ausreden und seltsame Zufälle. „Die fremde Dame“ nach Dostojewski nimmt die Hörer:innen mit auf eine rasante Odyssee durch das St. Petersburg des 19. Jahrhunderts.

Eifersucht, Affären und Ausreden – der Ehemann will seine Frau in flagranti ertappen. (imago images/H. Tschanz-Hofmann)

Es ist wenig bekannt, dass Dostojewski – der Autor von "Schuld und Sühne", "Dämonen" und "Erinnerungen aus einem Totenhaus", der Dichter, welcher Leiden und Tragik des alten Russlands beschrieb und um eine Erneuerung im Glauben rang – auch heitere Erzählungen geschrieben hat. Elemente, die in einigen Figuren seiner großen Romane angelegt erscheinen, gewinnen hier Eigenleben, schaffen Gestalten, die an die Klassiker der russischen Groteske, an Gogol und Tschechow erinnern.

In seiner Erzählung plagt den alten Schabrin die Eifersucht. Seine Frau Glafira ist auf Abwegen, dessen ist er sich sicher. Um seiner Qual ein Ende zu setzen, beschließt der gehörnte Ehemann, seine lebenslustige Ehefrau in flagranti zu ertappen. Doch seine Streifzüge münden stets in skurrile Situationen.

Anlässlich des 200. Geburtstags von Dostojewski am 11. November.

Die fremde Dame

Nach der Erzählung "Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett"

Von Fjodor M. Dostojewski

Bearbeitung: Max Gundermann

Regie: Ulrich Lauterbach

Mit: Willi Trenk-Trebitsch, Stefan Wigger, Manfred Meurer, Gisela Fackeldey, Klaus Herm, Josef Wilhelmi

Ton: Klaus Krüger

Produktion: RIAS Berlin/HR 1961

Länge: 52'30