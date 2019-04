Hörspiel nach dem Roman von Siegfried Lenz Deutschstunde (2/2) Von Siegfried Lenz

Der Schriftsteller Siegfried Lenz zählte zu den bedeutendsten Autoren der Nachkriegsliteratur (pa/dpa/Bimmer)

Von Psychologen beobachtet, schreibt Siggi in seiner Einzelzelle weiterhin über "Die Freuden der Pflicht". Die Bilder des Malers Nansen werden vor seinem inneren Auge lebendig, darunter ein Portrait seines Bruders, der als Deserteur gesucht wird. Siggi rettet das Bild vor der völligen Zerstörung. Als sein Vater in gnadenloser Pflichterfüllung Klaas den Behörden ausliefert, wird Siggi endgültig zum Verbündeten des Malers. Bei dessen Verhaftung durch die Gestapo bringt er das heimlich von Nansen gemalte Bild "Der Wolkenmacher" in Sicherheit.

Deutschstunde (2/2)

Hörspiel von Siegfried Lenz

Regie: Bärbel Jarchow-Frey

Mit: Michael Maertens, Felix Leiberg, Hermann Lause, Werner Rehm, Thomas Vogt, Klaus Jepsen, Lieselotte Rau, Dörte Lyssewski, Uwe Bohm, Gerry Wolff, Hermann Ebeling, Norbert Schwarz

Komposition: Peter Kaizar

Ton: Rainer Czekalski

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1994

Länge: 75'22

Eine Wiederholung vom 26.12.1996

Das Hörspiel können wir aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht zum Nachhören anbieten.

Für seine Bücher wurde Siegfried Lenz mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main, dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und mit dem Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte 2009. Mit dem Roman "Deutschstunde" von 1968 wurde Siegfried Lenz auch international bekannt. 2008 gelang Lenz mit der Novelle "Schweigeminute" ein weiterer Presse- und Publikumserfolg.