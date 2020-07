Hörspiel nach dem Roman von Erich Maria Remarque Die Nacht von Lissabon (2/2) Hörspiel, 55 min Von Erich Maria Remarque

Untergehende Sonne über den Dächern von Lissabon. (WDR / Marc Trompetter)

Portugal, 1942: Ein Mann steht am Hafen von Lissabon und starrt auf das Schiff, das ihn und seine Frau Ruth am nächsten Morgen nach Amerika bringen könnte, in die Freiheit. Aber es gibt keine Rettung: Er hat keine Tickets und keine Pässe. Da trifft er einen Mann, der ihm alle notwendigen Papiere überlassen will. Unter einer Bedingung: Er soll seine Geschichte anhören: Die Geschichte des Mannes, der nun Josef Schwarz heißt, dem die Flucht aus Nazi-Deutschland gelang, der jedoch zurückkehrte, um seine geliebte Frau Helen zu holen. Die Geschichte einer Odyssee durch Europa im Krieg, immer auf der Flucht vor den Nazis, vor Entdeckung und Verhaftung und vor dem Schwager, der alles daransetzt, seine Schwester zurückzuholen.

Die Nacht von Lissabon (2/2)

Von Erich Maria Remarque

Bearbeitung/Regie: Silke Hildebrandt

Mit: Max Simonischek, Max von Pufendorf, Christian Hockenbrink, Lisa Hrdina, Daniel Wiemer, Stefanie Kirsten, Wolfgang Rüter, Ursula Grossenbacher, Jasmin Schwiers, Jörg Kernbach, Justus Maier, Birte Schrein, Jean-Paul Baek, Daniel Stock, Holger Kraft

Komposition: Julia Klomfaß, Magdalena Graça

Ton: Gertrud Glosemeyer

Produktion: RB/WDR 2019

Länge: 54'26