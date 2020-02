Hörspiel Monsieur Bougran in Pension Hörspiel, 48 min Joris-Karl Huysmans Die Geschichte des kleinen Beamten Bougran, der vorzeitig wegen moralischer Invalidität in den Ruhestand versetzt wurde, schrieb Huysmans 1888, veröffentlicht wurde sie aber erst 1964, lange nach seinem Tod.

Der Schauspieler Jens Harzer (Deutschlandradio / Jonas Maron)

Monsieur Bougran will sich mit den Regeln des öffentlichen Dienstes nicht abfinden. Er begibt sich in einen wahrhaft heroischen Widerstand gegen die Pensionierung, das fortschreitende Alter und die unerbittlich fortschreitende Zeit. Er will seine Tätigkeit als Beamter bis zum letzten Atemzug fortsetzen, richtet zu Hause detailgetreu sein Büro ein, schreibt sich selbst Bittgesuche, die er dann meist abschlägig beantwortet - ein Herold der von vornherein verlorenen Sachen. Der Schlag trifft Monsieur gerade in dem Augenblick, als er die Ablehnung seines eigenen Einspruchs verfasst … am Schreibtisch, die Feder in der Hand.

Monsieur Bougran in Pension

Von Joris-Karl Huysmans

Aus dem Französischen von: Gernot Krämer

Bearbeitung und Regie: Elisabeth Panknin

Komposition: zPiao

Mit Jens Harzer, Michael Rotschopf, Friedhelm Ptok, Barbara Nüsse u.a.

Produktion: Dlf 2014

Länge: 48'08