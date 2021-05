Rex Osterwald findet es unfair, von der Presse ständig T-Rex genannt zu werden. (Unsplash / Vitor Fontes)

Rex Osterwald geht on air: Er möchte mal einiges richtigstellen, denn es ist unfair und verletzend, dass die Presse ihn ständig einen T-Rex nennt. Eine infame Lüge. Auch wenn er während der Aufnahme das Studio demolieren wird. Trotzdem: Gerade jetzt, im Wahlkampf, da Rex Kanzler werden will, sollen sich die Leute bitte ihre eigene Meinung bilden. Schließlich möchte er "die große gesamtdeutsche Erfrischung", denn "Deutschland nicht zu lieben, ist quasi das Grundproblem!" Also raus aus dem Mief der Vergangenheit, hin zu einem Land des gemeinsamen Aufbruchs, der Liebe und der gerechten Regeln. Rex Osterwald will versöhnen und vereinen, merkt sich genau, wer gegen ihn war und wird wieder für gute Laune sorgen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet Sendezeit, auch für diesen Kandidaten.

Der Schauspieler Wolfram Koch während der Aufnahmen in unserem Studio. (Deutschlandradio / Mara May)

Ursendung

Rex Osterwald

Von Michel Decar

Regie: der Autor

Komposition: Max Andrzejewski

Mit: Wolfram Koch

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 56'