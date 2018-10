Hörspiel mit Witz über den Ernst des Krieges Kneift Karadings vorm Krieg?

Das Moped mit verchromter Lenkstange, das dort im Hof steht, gehört Unteroffizier Henri Pollak. Und weil sein Freund, dieser Soldat mit dem seltsamen Namen, weil also dieser Karadings nicht in Algerien krepieren, sondern in Paris bei seiner Liebsten bleiben will, muss ihm mit einem Trick geholfen werden. Wunderbar witzig spiegelt Perec den Irrsinn des Krieges und die trotzige Hoffnung der kleinen Leute auf einen schnellen Frieden.

Kneift Karadings vorm Krieg?

Nach der Erzählung "Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?" von Georges Perec

Übersetzung: Eugen Helmlé

Hörspielbearbeitung: Patricia Görg

Regie: Stefan Dutt

Mit: Michael Rotschopf, Martin Engler, Markus Meyer, Max von Pufendorf

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006



Länge: 45'57

Eine Wiederholung vom 01.03.2006



Georges Perec (1936–1982), Sohn polnisch-jüdischer Einwanderer, lebte in Paris. Schriftsteller und Filmemacher. Viele seiner Texte wurden als Hörspiel inszeniert: ‚Die Maschine’ (SR/WDR 1968), ‚Der Teufel in der Bibliothek’ (SR 1991), ‚Perec/grinations’ (SR/RB 2000). Er wurde u.a. mit dem Prix Renaudot (1965) und Prix Medicis (1978) ausgezeichnet.