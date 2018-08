Hörspiel mit Edith Heerdegen und Margot Leonard Das Inserat

Von Natalia Ginzburg

Teresa lebt seit einem Jahr getrennt von ihrem Mann Lorenzo, aber sie liebt ihn noch immer. Sie möchte ein Zimmer ihrer Wohnung an eine junge Frau vermieten, gegen Gesellschaft und ein paar kleine Hausarbeiten. Auf ihr Inserat meldet sich Elena, eine Literaturstudentin, mit der sie sich schnell anfreundet. Eines Tages kommt Lorenzo vorbei und lernt Elena kennen, die beiden verstehen sich auf Anhieb. Teresa hat eine Pistole.

Das Inserat

Von Natalia Ginzburg

Übersetzung: Alice Vollenweider

Regie: Günther Sauer

Mit: Edith Heerdegen, Margot Leonard, Günther Ungeheuer, Marisa Gaffron

Ton: Walter Guggenberger

Produktion: SDR 1967



Länge: ca. 59'30



Natalia Ginzburg, geboren 1916 in Palermo, wuchs in Turin auf, starb 1991 in Rom. Sie verfasste Theaterstücke, Gedichte, Essays, Erzählungen und Romane. 1938 heiratete sie den Slawisten Leone Ginzburg, der 1943 von der SS in Rom zu Tode gefoltert wurde. Als Lektorin beim Turiner Einaudi-Verlag und als Autorin wurde Natalia Ginzburg eine wichtige Figur in der italienischen Kulturszene und nahm oft zu gesellschaftlichen Problemen Stellung. Sie erhielt eine Reihe großer Literaturpreise, zuletzt den Ernest Hemingway Prize (1985). Natalia Ginzburg schrieb auch Hörspiele u.a.: "Dialog" (DRS 1973), "Ein Dorf am Meer" (SDR 1979); einige ihrer Texte wurden als Hörspiel produziert: "Der Sessel" (NDR 1986), "So ist es gewesen" (NDR 1996).