Hörspiel Manhattan Transfer (3/4)

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos

"Sehr gute Schriftsteller haben sich an ihr versucht", schrieb Siegfried Lenz, "doch keinem gelang es, die überwältigende Polyphonie der Riesenstadt in gleichem Maße einzufangen wie John Dos Passos. So virtuos wie er hat wohl kein anderer Schriftsteller die Technik des Films auf die Epik übertragen.