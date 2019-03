Hörspiel - Live vom Kölner Kongress 2019 Ponto dos Mentirosos - Atlas eines Dorfes Von Merzouga & Nina Hellenkemper In diesem Live-Hörspiel verbinden sich Geschichten, Gesänge und Geräusche aus dem ältesten Dorf des neuen Brasilien mit einer opulenten Klangkomposition und einer Live-Musik-Performance.

(Deutschlandfunk/Nicola Rubinstein)

Auch 500 Jahre nachdem Pedro Cabral hier zum ersten Mal brasilianischen Boden betrat, erzählt man sich am Ponto dos Mentirosos, unter dem Lügenbaum, Geschichten. Ein fahrender Sänger zeigt uns den "Atlas eines Dorfes" und singt vom Fluss, der in zwei Richtungen fließt.

Der brasilianische Experimental-Percussionist Marco Lobo wurde in Bahia geboren. Er hat mit Gilberto Gil und Billy Cobham gespielt und aus traditionellen Trommeln und selbstgebauten Klangerzeugern ein einzigartiges Instrumentarium entwickelt, das ihm erlaubt, afro-brasilianische Rhythmik mit abstraktem Gestus zu verbinden. Für den Kölner Kongress kommt er aus Rio de Janeiro und begegnet dem Pianisten Philip Zoubek mit seinem präparierten Klavier und den Musikern des Duos Merzouga.

Field-Recordings der tropischen Natur und Gesänge eines Vollmondfestes der Pataxó treffen auf die experimentellen Klänge zeitgenössischer europäischer und brasilianischer Musik. Ein transatlantisches Experiment, das Zeiten, Genres und Kulturen verschränkt. Eine tropische Radio-Nacht voll vibrierender Energie.

Komposition: Merzouga

Regie: die Autoren

Mit Martin Engler, Stefko Hanushevsky und Claudia Mischke

Erweiterte brasilianische Instrumente: Marco Lobo

Klavier: Philip Zoubek

Präparierter E-Bass: Janko Hanushevsky

Elektronik: Eva Pöpplein

Visuals: Nicola Rubinstein

Dramaturgie: Sabine Küchler

Produktion: Deutschlandfunk 2019