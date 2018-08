Hörspiel: Literarisches Verwirrstück von Wolf Haas Das Wetter vor 15 Jahren

Von Wolf Haas

Sonnenstrahlen durchbrechen eine Wolkendecke (Imago / Blickwinkel)

Seit fünfzehn Jahren studiert Vittorio Kowalski wie besessen die Wetterdaten eines fernen Alpendorfs. Er kennt die Hoch- und Tiefwetterlagen eines jeden Tages auswendig, ist mit den täglichen Luftdruckschwankungen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden vertraut. Dann wird er mit diesem verrückten Spezialwissen sogar Wettkönig bei "Wetten, dass ...?". Niemand kann sich dieses Faible erklären. Außer vielleicht ein gewisser Wolf Haas, der sich diese Liebesgeschichte ausgedacht, sie aber noch nicht veröffentlicht hat. Jedenfalls sagt er das der Literaturbeilage, die ihn gerade interviewt.

Ursendung

Das Wetter vor 15 Jahren

Von Wolf Haas

Bearbeitung und Regie: Oliver Sturm

Mit: Maren Kroymann und Felix Römer u.a.

Produktion: HR/Deutschlandfunk Kultur 2018



Länge: 85'34

Wolf Haas, 1960 im Salzburger Land geboren, lebt als Schriftsteller in Wien. Wurde mit seinen Kriminalromanen bekannt und drei Mal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Einige seiner Bücher wurden als Funkadaption zum Hörspiel des Jahres in Österreich gewählt ("Auferstehung der Toten", ORF/WDR 1999; "Der Knochenmann", MDR/ORF 2000; "Das ewige Leben", ORF/BR 2006). Für "Das Wetter vor 15 Jahren" erhielt er 2006 den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Daneben veröffentlichte er Sachbücher (u.a. "Die Liebe in Zeiten des Cola-Rauschs", 1993) und ein Kinderbuch ("Die Gans im Gegenteil", 2010).