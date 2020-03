Hörspiel: Literarisches Verwirrstück von Wolf Haas Das Wetter vor 15 Jahren Hörspiel, 86 min Von Wolf Haas

Seit fünfzehn Jahren studiert Vittorio Kowalski wie besessen die Wetterdaten eines fernen Alpendorfs. Er kennt die Hoch- und Tiefwetterlagen eines jeden Tages auswendig, ist mit den täglichen Luftdruckschwankungen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden vertraut. Dann wird er mit diesem verrückten Spezialwissen sogar Wettkönig bei "Wetten, dass ... ?". Niemand kann sich dieses Faible erklären. Außer vielleicht ein gewisser Wolf Haas, der sich diese Liebesgeschichte ausgedacht, sie aber noch nicht veröffentlicht hat. Jedenfalls sagt er das der Literaturbeilage, die ihn gerade interviewt.

Das Wetter vor 15 Jahren

Von Wolf Haas

Bearbeitung und Regie: Oliver Sturm

Mit: Maren Kroymann und Felix Römer u.a.

Produktion: HR/Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 85'33

Eine Wiederholung vom 12.08.2018

