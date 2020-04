Hörspiel: Konversationskurs für außerirdische Intelligenz Die besten Sprüche aller Zeiten Hörspiel, 48 min Von Michel Decar

Wenn wir uns in der komplexen Struktur unserer modernen Welt manchmal kaum zurechtfinden, wie soll es erst außerirdischem Leben möglich sein, hier zu bestehen? Dieses Hörspiel bietet einen Konversationskurs, in dem alltägliche Gesprächssituationen durchgespielt und tiefere Einblicke in unser menschliches Dasein ermöglicht werden. Auch für Gäste außerhalb des Sonnensystems.

"Es gibt Tage, da sitze ich im Büro und irgendeine Mail kommt rein, irgendeine Anfrage. Und die einzig passende Antwort darauf wäre, sich auf der Stelle umzubringen. Damit wäre allen geholfen: der Umwelt, dem Planeten, meiner Mutter. Aber dann trau ich mich doch nicht, dann beantworte ich stattdessen diese Mail und schreibe darunter ‚Mit lieben Grüßen’. Und genau da liegt das Problem."

Der Schauspieler Lukas Darnstädt spricht die Rolle des Juan (Deutschlandradio, Sil Egger)

Lena Schmidtke spricht die Rolle der Cécile (Deutschlandradio, Sil Egger)

Die Schauspielerin Laura Eichten spricht die Rolle der Anouk (Deutschlandradio, Sil Egger)

Lukas Darnstädt, Lena Schmidtke, Fabian Raabe, Laura Eichten, Thea Rasche (v.l.n.r.) (Deutschlandradio, Sil Egger)

Ursendung

Die besten Sprüche aller Zeiten

Von Michel Decar

Regie: der Autor

Mit: Lukas Darnstädt, Laura Eichten, Fabian Raabe, Thea Rasche, Lena Schmidtke

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 47'38

Lukas Darnstädt und Regisseur und Autor Michel Decar (v.l.n.r.) (Deutschlandradio, Sil Egger)

Michel Decar, geboren 1987 in Augsburg, ist Autor und Regisseur. Seine Stücke wurden an zahlreichen Theatern im In- und Ausland inszeniert (u.a. am Maxim Gorki Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg, Residenztheater München, Schauspielhaus Zürich) und mit Preisen ausgezeichnet. Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur: "Jonas Jagow" (2014), "Jenny Jannowitz" (2015), "Schere, Faust, Papier" (2016, Hörspiel des Monats Januar 2017), "Philipp Lahm" (2018), "Nachts im Ozean (2019). 2018 erschien Michel Decars erster Roman "Tausend deutsche Diskotheken". 2020 lief sein Film "Europa zum Beispiel" im Wettbewerb des Max Ophüls Preises.