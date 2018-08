Hörspiel: Jugendfreizeit hinterm Plattenbau Die grüne Katze

Von Elise Wilk

Jugendliche auf einer Brache vor einer Ruine (Plattenbau) in Berlin (imago / Rolf Zöllner)

Sechs Jugendliche auf der Suche nach Halt, Geborgenheit und einer Bestimmung im Leben. Sie gehen zur Schule und hängen ab. Und sie haben Überlebensstrategien, um mit Verlusten und Enttäuschungen umzugehen und dem Alltag mehr als Langeweile und Einsamkeit abzugewinnen. Regelmäßig zieht es sie in den Club hinter dem Plattenbau. Eines Samstags läuft etwas schief.

Die grüne Katze

Hörspiel von Elise Wilk

Übersetzung: Ciprian Marinescu, Frank Weigand

Regie: Päivi Stalder

Mit: Joachim Aeschlimann, Matthias Britschgi, Aaron Hitz, Anna Schinz, Sibylle Mumenthaler, Anja Schärer

Komposition: Simon Ho

Ton: Franz Baumann

Produktion: SRF 2017



Länge: 51'04

Elise Wilk, geboren 1981 in Brasov (Rumänien), Theaterautorin, Journalistin. 2008 erhielt sie für ihr erstes Stück "Es geschah an einem Donnerstag" den rumänischen Dramatikerpreis "dramAcum". 2013 Auszeichnung für Nachwuchsdramatiker der Irischen Botschaft Bukarest für "Die grüne Katze". 2015 Romanian National Drama Prize für "Papierflieger". Das Hörspiel "Die grüne Katze" ist die akustische Weiterentwicklung einer Inszenierung am Jungen Schauspielhaus Zürich 2015 (Regie: Enrico Beeler).