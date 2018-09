Hörspiel: Jüdisches Leben in Paris nach 1945 Was gibt’s Neues vom Krieg

Von Robert Bober

Mitarbeiter des vor 1924 gegründeten Restaurants Café des Musées im jüdischen Viertel von Paris (imago stock&people)

Die Schneiderei von Monsieur Albert im jüdischen Viertel von Paris, kurz nach dem Krieg. Da ist Maurice, genannt "Abramauschwitz". Oder Charles, dessen Frau und Töchter von den Nazis ermordet wurden. Oder "Bonjour-Bonjour", eine jiddische Heiratsvermittlerin, deren Französischkenntnisse sich in diesem Gruß erschöpfen. Das Leben geht weiter. Aber wie? Und noch immer gibt es Faschisten auf den Straßen, die "Tod den Juden" rufen.

Übersetzung aus dem Französischen: Tobias Scheffel

Bearbeitung: Anette Kührmeyer

Regie: Christiane Ohaus

Komposition: Christoph Grund

Mit: Konstantin Graudus, Felix von Manteuffel, Brigitte Karner, Sven Lehmann, Hans Diehl, Chris Pichler, Matthias Matschke, Imogen Kogge, Gerry Wolff, Moishe Waks

Ton: Werner Klein, Annette Matheis

Produktion: SR/RB/Deutschlandradio Berlin 1998



Länge: 73'06

Eine Wiederholung vom 30.05.1999

Robert Bober, geboren 1931 in Berlin als Sohn polnischer Juden. 1933 Emigration nach Frankreich, dort überlebt er unter falscher Identität. Nach dem Krieg arbeitet er als Schneider, Erzieher, Töpfer, später als Assistent von François Truffaut; ab 1967 dreht er eigene Filme. 1991 erhält er von der Société civile des auteurs multimedia den Grand Prix für sein Lebenswerk. "Was gibt’s Neues vom Krieg" (1993) ist sein erster, mehrfach ausgezeichneter Roman. Weiterhin ins Deutsche übersetzt: "Berg und Beck" (2000) und "Wer einmal die Augen öffnet, kann nicht mehr ruhig schlafen" (2011). Bober lebt in Paris.



