Die Skulpturen des österreichischen Bildhauers Franz West (1947-2012) sind international berühmt. Weitaus weniger bekannt ist Wests Künstlerbuch ‚Otium’, das anlässlich der Frankfurter Buchmesse 1995 entstand. "Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein Buch 'haue', aber ich bin ein Buchautor, das klingt ja so ähnlich wie Bildhauer". ‚Otium’ ist ein Redeschwall, das Buch entstand aus der Transkription ungebremster Gedanken. Oliver Augst übersetzt Wests Textbilder zurück in die gesprochene Sprache.

Oliver Augst, Hörspielautor, Komponist und Sänger, Produzent, geboren am 1962 in Andernach/Rhein, studierte visuelle Kommunikation, Performance und Popularmusik. Zusammen mit Künstlern verschiedener Genres realisierte er Musik- Theater- und Hörspielproduktionen, u.a. auch eine Live-Installation auf der documenta 11. Konzerte und Workshops im Weltkulturenmuseum Frankfurt, Kuratorentätigkeit bei verschiedenen Festivals sowie musikalische Leitung von ‚Utopie Station’ am Nationaltheater Mannheim. Hörspiele u.a. ‚Kippenberger Hören’ (RBB/DKultur 2008, Hörspiel des Monats Juli 2008), ‚Alle Toten 1914’ (zusammen mit John Birke, DKultur/RBB u.a. 2014). Oliver Augst lebt in Paris.