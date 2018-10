Hörspiel: "Heinerle" (Curt Bois) hat das Lachen nicht verlernt Auf unbestimmte Zeit ver(g)reist: Curt Bois

Der Schauspieler und Regisseur Curt Bois im Jahr 1988. (picture alliance / dpa / Roland Holschneider)

Im November 1989 besuchte Jean-Claude Kuner den in Berlin geborenen Schauspieler Curt Bois (1901–1991) in seiner Wohnung in Berlin-Westend. Dort entstanden an mehreren Tagen Gesprächsaufzeichnungen, die der Autor im Hörspiel mit Originalaufnahmen seiner Film- und Theaterauftritte collagiert. Erzählt wird das Leben eines Menschen zwischen Kunst und Politik. Wie die Zeitströmungen sein Leben beeinflusst und erschüttert haben. Wie der Komiker Curt Bois trotzdem – oder zum Trotz – sein Lachen nicht verlernt hat.

Hörspiel von Jean-Claude Kuner

Realisation: Jean-Claude Kuner

Mit: Curt Bois

Produktion: SFB/DRS 1990



Länge: 79'



Jean-Claude Kuner, geboren 1954 in Basel, arbeitet als Autor und Regisseur für Theater, Film, Radio. Seit 2000 zahlreiche Hörstücke und Features, oft in Kooperation mit internationalen Partnern u.a.: "Extraordinary. Stille. Ce soir" (mit Andrea Marggraf, DKultur/SWR/WDR/ABC 2006), "Ich muss auf einen Sprung weg" (DKultur 2009), "Express Beirut – Die Schriftstellerin und Malerin Etel Adnan" (RBB/DKultur/NDR 2014). Mehrfache Auszeichnungen, u.a. Hörspiel des Jahres für "Traumrollen" (Dlf/HR 2013). Jean-Claude Kuner lebt in Berlin.