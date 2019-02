Hörspiel Geister sind auch nur Menschen Das Altersheim: Eine Zwischenwelt, an der Grenze von Leben und Tod. Katja Brunner lässt sie zu Wort kommen: Die Unbetuchten und die Unbesuchten, die, die nicht vom Leben lassen können, und die, die man nicht aus dem Leben lässt. Sie alle haben noch Bedürfnisse: Denn Geister sind auch nur Menschen.

Im Altersheim auf Pflege angewiesen (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In "Geister sind auch nur Menschen" schafft es Katja Brunner, scheinbar klare, fast schon klischierte Situationen ernst zu nehmen:

Den alten Mann, der die Welt nur noch aus der Horizontale seines Betts wahrnimmt, und der der Pflegekraft an den Hintern fasst. Die alte Frau, die kein Toilettenpapier mehr hat, und mit vollen Hosen in den Supermarkt geht, unter den gerümpften Blicken der anderen Menschen.

Man verabscheut sie, man versteht sie. Und das sind Bilder, das sind Gefühle, die bleiben.

"Geister sind auch nur Menschen" hat es auf die Shortlist für den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden geschafft. Es gehört damit zu den besten drei Hörspielen des Jahrgangs 2018 im ganzen deutschsprachigen Raum



Hörspielfassung und Regie: Erik Altorfer

Musik: Mario Marchisella

Mit Marion Breckwoldt, Friederike Wagner, Verena Buss, Jörg Dathe, Katja Reinke, Jörg Schröder, Lisa-Katrina Mayer, Jirka Zett, Nela Schröder, Hansrudolf Twerenbold



Produktion: SRF 2017

Länge: 54'

