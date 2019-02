Hörspiel Fräulein Smillas Gespür für Schnee Von Peter Høeg Weihnachtszeit in Kopenhagen: Ein sechsjähriger Junge stürzt im Hafenviertel von einem Hausdach. Laut Polizeibericht ein Unfall. Smilla Jaspersen, die Nachbarin des Jungen, sieht das anders. Die Schneespuren auf dem Dach zeigen, dass der Junge verfolgt wurde.

Porträtfoto des dänischen Schrifstellers Peter Hoeg im Studio von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio / M. Hucht)

Trotzdem will die Polizei die Akte schließen. Smilla forscht auf eigene Faust, und je weiter sie kommt, desto entschlossener werden die Versuche, sie aus dem Weg zu räumen. In einem Versteck des Jungen findet sie eine Kassette, auf der ein Mann im ostgrönländischen Dialekt eine Wegbeschreibung durch das ewige Eis gibt. Sollten die Verfolger hinter dieser Kassette her sein?





Fräulein Smillas Gespür für Schnee

Von Peter Høeg

Aus dem Dänischen von Monika Wesemann

Bearbeitung: Valerie Stiegele

Regie: Hermann Naber

Komposition: Peter Zwetkoff

Darsteller: Krista Posch, Matthias Habich, Rosemarie Fendel u.a.



Produktion: SWR/NDR 1995

Länge: 106'29