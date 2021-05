Flaggen aus aller Welt (picture alliance / dpa / Matthias Stolt)

Wir Deutschen tun uns schwer, unsere Nation zu feiern. Wie machen das andere Länder? Ecuador, Nigeria, Neuseeland, Pakistan oder Israel zum Beispiel? Die Psychologin Ronja Büchner, die 1990 in Leipzig als erstes gesamtdeutsches Kind zur Welt kam, und der Historiker Jan Plamper, der sich mühelos zwischen drei Sprachen bewegt, machen sich gemeinsam auf die Suche, schreiben 194 Botschaften an, kontaktieren Staatenlose, Inselverkäufer und Hymnenschreiber, erhalten schließlich Antworten aus 21 Ländern. Darüber hinaus arbeiten sie sich durch Archive und eigene Fotoalben und landen immer wieder bei der Frage: Wer sind wir hier? Könnten wir in Deutschland Rituale erfinden, um die Leerstelle zu füllen?

Wir – Hier (2/2)

Von Thilo Guschas und Helgard Haug

Regie: Helgard Haug

Mit: Ronja Büchner, Jan Plamper, Kefei Cao, Valentin Groebner, Mike Gogulski, Thomas Braune, Christoph Heunermann

Komposition: Frank Böhle

Ton: Werner Jäger, Jeanette Wirtz-Fabian

Produktion: WDR 2020

Länge: 53'50

Helgard Haug, geboren 1969, ist Autorin und Regisseurin und arbeitet in verschiedenen Konstellationen unter dem Label Rimini Protokoll. Sie entwickelt Stücke für die Bühne, im Stadtraum und für das Radio, mit denen neue Sichtweisen auf unsere Wirklichkeit eröffnet werden. Als Mitglied von Rimini Protokoll erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den 57. Hörspielpreis der Kriegsblinden für "Karl Marx: Das Kapital, Erster Band" (DLF/WDR 2007), den Deutschen Hörbuchpreis für "Qualitätskontrolle oder Warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde" (WDR 2014) und den Deutschen Hörspielpreis der ARD für "Chinchilla Arschloch, waswas" (WDR 2018, zusammen mit Thilo Guschas).

Thilo Guschas, geboren 1976, Journalist und Radioautor, freier Redakteur beim NDR. Studium der Sprachwissenschaft und Arabistik in Deutschland, England und Syrien. Fachmann für Themen rund um die arabische Welt. 1. RIAS Preis 2012 für "USAllah. Der islamisch-amerikanische Traum" (NDR/DLF/RBB/SWR 2011). 2017 für NDR/SWR zusammen mit Helgard Haug: "Dem Himmel so nah-ost! Ein akustisches Himmelfahrtskommando" (Shortlist "Deutscher Hörbuchpreis" 2019).