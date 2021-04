Hörspiel: Eine Stadt, eine Wette, eine Liebe Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt Hörspiel, 57 min Von Lars Werner

(Foto. Lars Werner)

Ein Wettbüro für Katastrophen, Anlaufstelle für Glücksucher und Pechvögel – wie Tarik, notorisch unterfinanziert. Dieses Mal hat er etwas ganz Großes: Er wettet, dass sein Herz nicht brechen wird. Die halbe Stadt hält dagegen – auch Ella. Und dann treffen sie sich. Was ohnehin so schwierig ist, wird hier zum besonderen Balanceakt: jung sein und etwas miteinander wagen, Streit und Missverständnisse aushalten, wo das bessere match nur einen Klick weit entfernt ist und sich alle elf Sekunden jemand verliebt.

Linda Blümchen und Max Schimmelpfennig bei der Produktion. (Deutschlandradio / Thomas Ernst)

Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt

Hörspiel von Lars Werner

Regie: Christine Nagel

Mit: Linda Blümchen, Max Schimmelpfennig, Matthias Rheinheimer

Musik: Bitch 'n' Monk

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56’29

Eine Wiederholung vom 22.08.2019

Lars Werner, 1988 in Dresden geboren, Autor und bildender Künstler. Seit 2015 organisiert er zusammen mit Eva Hüster die Szenische Lesereihe "Glanz oder Harnisch", die unter anderem bei der P14-Volksbühne läuft. Von 2016 bis 2017 war er Stipendiat der Contemporary Arts Alliance Berlin. Lars Werners Theaterstücke wurden bisher in der Box vom Deutschen Theater Berlin, in der P14-Volksbühne, im Ballhaus Ost und im Hans-Otto-Theater Potsdam aufgeführt. Kleist-Förderpreis 2018 für "Weißer Raum". Das Stück wurde 2018 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen uraufgeführt.

2019 Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste Berlin. Zuletzt das Theaterstück "Deutsche feiern" (UA 2020). Lars Werner lebt und arbeitet in Berlin und ist Mitglied der Künstlerischen Leitung des Berliner Ringtheaters.