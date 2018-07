Hörspiel: Ein Kind kehrt zurück aus Vietnam Anhaltende Treue

Von Françoise Campo-Timal

Blüten an einem Magnolien-Baum (picture-alliance / dpa / Horst Galuschka)

Im Herbst 1949 wird ein Mädchen, Tochter eines Kolonialbeamten, von Vietnam nach Frankreich gebracht. Sie wächst bei ihrer Großmutter auf, soll "bei Null anfangen". Aber sie vermisst die Gerüche und Klänge ihrer Heimat, die Magnolienfelder, die Geschichten ihrer Amme, die vietnamesische Sprache. Sie fühlt sich wie ein Fremdkörper. Dann kommt die vietnamesische Lehrerin Cam-Binh ans Internat – das Mädchen sucht in ihr eine Freundin.

Anhaltende Treue

Von Françoise Campo-Timal

Übersetzung aus dem Französischen: Eugen Helmlé

Regie: Horst H. Vollmer

Komposition: Peter Zwetkoff

Mit: Ulrike Blieffert, Heidemarie Rohweder, Katharina Brauren, Horst H. Vollmer, Vietnamesischer Kinderchor des Caritas Wohnheims in Schwalbach, Hr. und Fr. Hoang Quoc, Frauenchor des Trierer Domchores (Leitung Klaus Fischbach)

Ton: Eduard Kramer, Gisela Jahr, Erich Heigold

Produktion: SR/WDR 1983



Länge: 82'44

Françoise Campo-Timal, geboren 1938 in Argenteuil (Île-de-France), verlebte ihre Kindheit im französischen Indochina und in Afrika, ihre Jugend und Studienzeit in Südamerika. Sie verfasste Gedichte, Reportagen, Features und Hörstücke. 1992 starb sie in Paris.