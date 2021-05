Der Autor Rami Hamze. (Privat)

Der gebürtige Ostwestfale Rami Hamze besitzt ein heiteres Gemüt und hält es nicht für ausgeschlossen, dass es in 30 oder 40 Jahren eine Bundeskanzlerin mit Migrationshintergrund gibt sowie Superhelden, die verhindern, dass diese arme Person dann deswegen erschossen wird. Rami hat zwar noch weitere Phantasien in Sachen Weltfrieden, muss sich aber vorerst einmal damit auseinandersetzen, dass andere ihn als "Kanaken" sehen, ob er will oder nicht. Diverse Szenen aus seinem – und nicht nur seinem – Leben begleiten diesen Reflexions- und Findungsprozess: Die ironische Selbstbefragung eines deutschen Arabers, der wohlwollend auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft schaut, ihr aber nicht um jeden Preis entsprechen will.

Massimo Maio hat mit Cynthia Micas und Rami Hamze ein Gespräch zu ihren Hörspiel-Arbeiten geführt. Hier können Sie das Gespräch nachhören:

Schwerpunkt: Alltagsrassismus

Wat is, Rami?

Von Rami Hamze

Regie: Gerrit Booms

Mit: Rami Hamze, Husam Chadat, Toni-L, Wilfried Schmickler, Giovanni Zarrella, Inaam Wali, Kutlu Yurtseven, Frank Maier, Michael Stange, Ulrich Haß, Majd Alkhouri, Aurélie Thepaut, Steve Hudson, Piet Fuchs, Therese Dürrenberger, Eva Mannschott, Suli Kurban, Fiona Metscher, Theo Burkholder

Technische Realisation: Theresia Singer und Peter Harrsch

Produktion: WDR 2018

Länge: 28'58

Rami Hamze, geboren 1982, lebt als Autor und Filmemacher in Köln. Er selbst bezeichnet sich als Araber mit beginnender Glatze, Deutschen mit Migrationshintergrund, Kölner mit syrisch-katholischen Wurzeln, Atheisten mit muslimischem Überbau und Tischtennisgott. Er produziert außerdem Radiofeatures und Hörspiele, unter anderem "How to speak Fußball" (WDR 2014). Sein Buch "Wat is, Rami?" wurde 2018 im WDR als Hörspiel adaptiert. Zuletzt: "Reise nach Mecker" (WDR 2018) und "Hörweiten" (WDR 2020).