Der Romanist Victor Klemperer um 1928 (Slub/ Deutsche Fotothek, Ursula Richter)

Die Jahre 1926 bis 1932. Beim Spiel gegenseitiger Empfehlungen und kleiner Rankünen im Wissenschaftsbetrieb hält Klemperer gut mit. Lange teilt er die völkischen Vorurteile seines Standes. Trotzdem gehört er nicht dazu, ist weder rechts noch links. Der ersehnte Ruf einer Universität bleibt aus. Er rechnet, reist durch die Welt, kauft der kranken Eva ein sündhaft teures Harmonium, das unbenutzt bleibt. Schließlich soll ein Haus Rettung bringen.

Blick auf das ehemalige Wohnhaus von Victor Klemperer in Dresden. (picture alliance / dpa / Matthias Hiekel)

Leben sammeln (3/3)

Die Tagebücher des Victor Klemperer (1926–1932)

Funkbearbeitung: Klaus Schlesinger

Regie: Peter Groeger

Mit: Udo Samel

Ton: Holger König und Monika Steffens

Produktion: DeutschlandRadio Berlin/ORB 1997

Länge: 53'43

Eine Wiederholung vom 17.12.1997

Victor Klemperer (picture alliance / dpa / Fotoreport Aufbau Verlag)Victor Klemperer (1881–1960), Sohn eines Rabbiners aus Landsberg/Warthe war namhafter Romanist. Seit 1920 war er Professor an der Technischen Hochschule in Dresden, wo er 1935 zwangsentlassen wurde. Von 1945 bis 1960 war er Hochschullehrer in Dresden, Greifswald, Halle und Berlin. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte der italienischen und französischen Literatur. Berühmt wurde er mit seiner Abhandlung "LTI – Notizbuch eines Philologen", in der er die Degeneration der deutschen Sprache in der Nazizeit analysiert.

Die Tagebücher Victor Klemperers umfassen den Zeitraum von der Weimarer Republik bis 1960. Insbesondere die Jahre von 1933 bis zum Ende des Krieges 1945, in denen er als zwangsemeritierter Professor und verfolgter Jude den nationalsozialistischen Alltag beobachtet, zeigen ihn als wichtigen Zeitzeugen. Die Hörspielfassung von DLR Berlin/ORB mit dem Titel ‚Zeugnis ablegen’ in der Bearbeitung von Klaus Schlesinger, wurde 1996 produziert und zum Hörbuch des Jahres gewählt.

Klaus Schlesinger (picture alliance / dpa / Markus Wächter)Klaus Schlesinger (picture alliance / dpa / Markus Wächter)Klaus Schlesinger, (1937–2001) war Schriftsteller und Journalist. Seit 1971 Prosa, Hörspiele, Reportagen und Essays. 1980 Übersiedlung nach West-Berlin, ab 1992 wieder im Ostteil der Stadt. 1996 Hörspielfassung der Klemperer-Tagebücher 1933–45 ‚Zeugnis ablegen’.













